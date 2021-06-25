24.2 C
Рязань
Пятница, 25 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниОбщество

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

7info7
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
- Advertisement -

С 1 сентября россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер через Госуслуги, пишет «Коммерсант».

Для того чтобы обжаловать штраф сейчас, необходимо идти в Госавтоинспекцию или отправить заявление по почте. Теперь эта процедура будет действовать в формате онлайн.

В случае отказа от получения человеком штрафов по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после появления в системе, даже если человек не открывал личный кабинет.

Уведомления о поступлении новых постановлений будут рассылаться по СМС.

Если автовладелец на соглашается на получения штрафов только через Госуслуги, постановления будет считаться врученными, если он обновил личный кабинет один раз в течение семи дней после размещения документа в системе.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]