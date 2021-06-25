В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

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С 1 сентября россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер через Госуслуги, пишет «Коммерсант».

Для того чтобы обжаловать штраф сейчас, необходимо идти в Госавтоинспекцию или отправить заявление по почте. Теперь эта процедура будет действовать в формате онлайн.

В случае отказа от получения человеком штрафов по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после появления в системе, даже если человек не открывал личный кабинет.

Уведомления о поступлении новых постановлений будут рассылаться по СМС.

Если автовладелец на соглашается на получения штрафов только через Госуслуги, постановления будет считаться врученными, если он обновил личный кабинет один раз в течение семи дней после размещения документа в системе.