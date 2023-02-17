Пятница, 17 февраля, 2023
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В России уточнили порядок выплат пострадавшим волонтёрам и командированным в новые субъекты

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В России уточнили порядок выплат пострадавшим волонтёрам и командированным в новые субъекты. Соответствующие постановление правительства РФ вступило в силу 17 февраля.

Как сообщает «Парламентская газета», речь идёт о единовременной выплате. Компенсация составит 3 миллиона рублей для пострадавших, а родственникам погибших выплатят 5 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин распространил такие меры поддержки волонтёров ЛДНР, на волонтёров Запорожской и Херсонской областей, а также установил дополнительные социалтеые гарантии для командированных в новые регионы. Имеются в виду госслужащие и сотрудники учреждений, которых командировали в новые территории.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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