В России уточнили порядок выплат пострадавшим волонтёрам и командированным в новые субъекты. Соответствующие постановление правительства РФ вступило в силу 17 февраля.

Как сообщает «Парламентская газета», речь идёт о единовременной выплате. Компенсация составит 3 миллиона рублей для пострадавших, а родственникам погибших выплатят 5 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин распространил такие меры поддержки волонтёров ЛДНР, на волонтёров Запорожской и Херсонской областей, а также установил дополнительные социалтеые гарантии для командированных в новые регионы. Имеются в виду госслужащие и сотрудники учреждений, которых командировали в новые территории.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.