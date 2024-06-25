В России создадут институт наставничества для трудных подростков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание института наставничества для детей, склонных к нарушению общепринятых норм поведения, сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от партии «Единая Россия». Желающие стать наставниками смогут подать заявку через единую информационную систему ДОБРО.РФ или ГИС «Профилактика». Наставники будут обязаны отчитываться о проделанной работе перед комиссией раз в полгода. Наставниками не смогут стать люди с судимостью, иностранные агенты, а также граждане, которым запрещено заниматься педагогической деятельностью.
Законопроект направлен на создание эффективного механизма социальной адаптации подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участие в общественно полезной деятельности, общение с наставником поможет им найти свой путь в жизни и избежать негативного влияния.