Вторник, 25 июня, 2024

В России создадут институт наставничества для трудных подростков

Автор: 7info

Опубликовано

Фото пресс-службы Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание института наставничества для детей, склонных к нарушению общепринятых норм поведения, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от партии «Единая Россия». Желающие стать наставниками смогут подать заявку через единую информационную систему ДОБРО.РФ или ГИС «Профилактика». Наставники будут обязаны отчитываться о проделанной работе перед комиссией раз в полгода. Наставниками не смогут стать люди с судимостью, иностранные агенты, а также граждане, которым запрещено заниматься педагогической деятельностью.

«Участие подростка в социальных инициативах создает условия для выхода из криминальной среды. Этот механизм уже действует в ряде регионов и успешно себя проявляет. Дети снимаются с учета, многие и сами становятся наставниками, продолжают помогать другим. Эту практику нужно закрепить и масштабировать», — заключил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

Законопроект направлен на создание эффективного механизма социальной адаптации подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участие в общественно полезной деятельности, общение с наставником поможет им найти свой путь в жизни и избежать негативного влияния.

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