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В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат и повысят маткапитал

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Image by ededchechine on Freepik
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С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 пособий и выплат. Также со следующего месяца будет увеличен размер материнского капитала. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Будет увеличено единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребёнка, а также ежемесячное пособие по уходу за малышом. С 1 февраля размер маткапитала превысит 630 тысяч рублей на первенца и достигнет 834 тысячи — на второго ребенка и последующих детей.

Кроме того, предусмотрена индексация выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и Героям Труда. РИА Новости со ссылкой на слова Мишустина уточняет, что постановление об индексации выплат уже готово. Деньги на положенные выплаты предусмотрены в федеральном бюджете, субъекты РФ получат их в срок.

Решение об индексации затронет около 20 миллионов человек, они должны получать положенные выплаты без задержек, подчеркнул Мишустин, поручив следить за ситуацией по каждому региону.

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