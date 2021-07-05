В России решили упростить продажу квартир с маткапиталом

- Advertisement -

Российские риелторы захотели изменить правила продажи квартир, приобретенных с использования маткапитала. Они попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой (документ есть у «Известий»). Общественный совет при Минстрое сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.

Сегодня при реализации жилплощади, находящейся в залоге у банка и купленной с привлечением средств материнского капитала, сначала необходимо погасить весь остаток долга по ипотеке, чтобы выделить доли несовершеннолетним. Только после этого появляется возможность продать квартиру с целью улучшения жилищных условий, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

— Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается, — рассказал он.

Также, по словам Хусаинова, в числе предложений — ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

Инициатива позволит ускорить оборот недвижимости, поможет выйти на рынок тем клиентам, которые могут приобрести новую квартиру, только продав старую, считает генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

В свою очередь, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что предложения могут быть поддержаны при условии, что их ключевая задача состоит не в том, чтобы облегчить риелторам и банкам совершение сделок по недвижимости, а чтобы серьезно повысить защищенность и гарантии реализации жилищных прав семей с детьми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бремя действия: в России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом.