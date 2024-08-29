Четверг, 29 августа, 2024

В России разработали памятку поведения для жен участников СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

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В России разработана памятка для жен участников военной спецоперации, которая содержит рекомендации по общению с вернувшимися с фронта близкими. Авторами документа стали автономные некоммерческие организации «Ценим Жизнь», «Соратник» и «ГаГаРа», сообщает «Газета.ru».

Памятка подчеркивает, что возвращение к мирной жизни — это длительный и сложный процесс, который требует времени и взаимопонимания.

«Вашим мужьям потребовалось время, чтобы адаптироваться к военным условиям, и обратная адаптация к мирной жизни тоже не бывает быстрой», — говорится в памятке.

В сборнике приводятся 12 рекомендаций для женщин: слушать супругов и поддерживать их увлечения, ограждать от конфликтов и подключать к решению семейных вопросов. Также очень важно не просить рассказывать о службе на передовой и не высказывать критику.

Психологическая консультация профессионала необходима практически всем, кто вернулся со спецоперации считает руководитель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

«Если ПТСР (посттравматический синдром) есть примерно у четырех процентов вернувшихся бойцов, то другие расстройства и причины для психологической работы – у восьмерых из десяти», — говорит психотерапевт.

В настоящее время памятка распространяется онлайн через благотворительные организации в Татарстане и Челябинской области. Печатная версия документа раздается в зоне СВО и в республиканской психиатрической больнице в Татарстане.

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