В России разработали памятку поведения для жен участников СВО

В России разработана памятка для жен участников военной спецоперации, которая содержит рекомендации по общению с вернувшимися с фронта близкими. Авторами документа стали автономные некоммерческие организации «Ценим Жизнь», «Соратник» и «ГаГаРа», сообщает «Газета.ru».
Памятка подчеркивает, что возвращение к мирной жизни — это длительный и сложный процесс, который требует времени и взаимопонимания.
В сборнике приводятся 12 рекомендаций для женщин: слушать супругов и поддерживать их увлечения, ограждать от конфликтов и подключать к решению семейных вопросов. Также очень важно не просить рассказывать о службе на передовой и не высказывать критику.
Психологическая консультация профессионала необходима практически всем, кто вернулся со спецоперации считает руководитель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
В настоящее время памятка распространяется онлайн через благотворительные организации в Татарстане и Челябинской области. Печатная версия документа раздается в зоне СВО и в республиканской психиатрической больнице в Татарстане.