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Четверг, 23 июня, 2022

В России разрабатывают освящённый квас со вкусом колы

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Татьяна Проводина

В России разрабатывают освящённый квас со вкусом колы

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Сейчас определяются с названием проекта. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал управляющий Funky Monkey Вячеслав Гавриленков.

Партии продукта будут освящены РПЦ, а в дизайне используют христианскую символику.

Уход с российского рынка Coca-Cola Гавриленков назвал хорошей новостью. В дань уважения Coca-Cola отечественному напитку придадут вкус колы.

Вячеслав Гавриленков: «Мы планируем охватить нашим продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России»

Рабочий вариант названия напитка — славянский квас «Колокола». На этикетке появится церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи.

Ранее дистрибьютор Coca-Cola в России объявил о прекращении поставок и производства напитков.

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