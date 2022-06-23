В России разрабатывают освящённый квас со вкусом колы

Сейчас определяются с названием проекта. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал управляющий Funky Monkey Вячеслав Гавриленков.

Партии продукта будут освящены РПЦ, а в дизайне используют христианскую символику.

Уход с российского рынка Coca-Cola Гавриленков назвал хорошей новостью. В дань уважения Coca-Cola отечественному напитку придадут вкус колы.

Вячеслав Гавриленков: «Мы планируем охватить нашим продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России»

Рабочий вариант названия напитка — славянский квас «Колокола». На этикетке появится церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи.

Ранее дистрибьютор Coca-Cola в России объявил о прекращении поставок и производства напитков.