В России разрабатывают освящённый квас со вкусом колы

Сейчас определяются с названием проекта. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал управляющий Funky Monkey Вячеслав Гавриленков.
Партии продукта будут освящены РПЦ, а в дизайне используют христианскую символику.
Уход с российского рынка Coca-Cola Гавриленков назвал хорошей новостью. В дань уважения Coca-Cola отечественному напитку придадут вкус колы.
Рабочий вариант названия напитка — славянский квас «Колокола». На этикетке появится церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи.
Ранее дистрибьютор Coca-Cola в России объявил о прекращении поставок и производства напитков.