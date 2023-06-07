В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

Внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков предлагают возобновить в России. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ). С документами ознакомились «Известия».

«Согласно исследованию ОПИ, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%). На этот факт мы обращали внимание еще в ноябре 2022 года, что и послужило одной из причин введения маркировки на эти товары», — сообщает глава ОПИ Олег Павлов в своем обращении.

В нем он указывает, что поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции.

Это мнение разделяют депутаты Госдумы, которые предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

«Данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем», — говорится в письме к Михаилу Мишустину лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Депутаты указывают на постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, который сегодня не дает права государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с этим они предлагают главе кабмина отменить этот документ. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доказательства пены: власти просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

