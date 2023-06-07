Среда, 7 июня, 2023
На главнуюНовости мира

В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

7info
Изображение от drobotdean на Freepik

Внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков предлагают возобновить в России. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ). С документами ознакомились «Известия».

«Согласно исследованию ОПИ, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%). На этот факт мы обращали внимание еще в ноябре 2022 года, что и послужило одной из причин введения маркировки на эти товары», — сообщает глава ОПИ Олег Павлов в своем обращении.

В нем он указывает, что поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции.

Это мнение разделяют депутаты Госдумы, которые предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

«Данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем», — говорится в письме к Михаилу Мишустину лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Депутаты указывают на постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, который сегодня не дает права государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с этим они предлагают главе кабмина отменить этот документ. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Доказательства пены: власти просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Информация о штрафах за проезд по выделенной полосе в Рязани оказалась ложной

На фейк обратили внимание пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани», опубликовавшей пост.

В рязанском посёлке Никуличи столкнулись иномарка и мотоцикл

Судя по кадрам, серьёзных травм мотоциклист не получил.

В Рязани ищут пропавшего молодого человека

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза чёрные.

В праздничные дни в Рязанском музее-заповеднике будут работать 10 выставок и экспозиций

Посетить все экспозиции и выставки можно по Пушкинской карте.

Пчеловодов Рязанской области предупредили о сезонных обработках посевов

В минсельхозе региона напомнили о важности координации действий сельхозпредприятий и пчеловодов, чтобы не допустить гибели пчёл.

Иван Бахилов о фонтанах на Советской в Касимове: они будут работать в штатном режиме

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о работе фонтанов в городе.

Строительство ж/д линии от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево завершается

Сроки реализации проекта планируют сократить за счёт привлечения дополнительных спецбригад.

Двух мужчин, запускавших беспилотники, задержали в Москве

Мужчины уверяют, что запускали коптер в развлекательных целях, несмотря на полный запрет полётов.

Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга

Зухра Павлова — старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог со стажем более 24 лет.

В рязанском Торговом городке в июле планируют открыть первый павильон

Реставрация всех павильонов Торгового городка продолжится ещё по меньшей мере год.

Реконструкцию Рязанского ТЮЗа планируют завершить досрочно в 2023 году

В этом году планируется досрочно завершить реконструкцию основного здания Рязанского областного театра юного зрителя. Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили в режиме ВКС на совещании зампреда правительства России Татьяны Голиковой. В мероприятии участвовали, в частности, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам Татьяны Голиковой, на...

В Московском районе Рязани благоустроят две городские ярмарки

Одну из площадок начнут приводить в порядок уже в ближайшие дни, вторую - в августе.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации