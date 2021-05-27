В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов

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Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить открытую продажу в стране самогонных аппаратов, сообщает РИА Новости.

Доклад бизнес-омбудсмена подготовлен в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. В документе отмечается, что россияне стали чаще интересоваться покупкой подобной техники – только число запросов в Яндексе в 2020 году выросло на 400 тысяч.

Разработчики доклада отмечают, что не все владельцы самогонных аппаратов производят напитки для личного потребления – некоторые изготавливают самогон на продажу. Проверить качество такой продукции невозможно.

– Необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов, – резюмируется в докладе.

Ещё одна предложенная для поддержки производителей спиртного мера – фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на три года. Это поможет избежать повышения спроса на продукцию нелегального рынка, стимулируемого как раз повышением акцизов. В свою очередь повышение уровня легальности может обеспечить больший и более стабильный объем поступлений в бюджет, чем рост ставки акциза.

Авторы также предлагают разрешить продажу спиртного через интернет, что должно способствовать появлению новых игроков и снижению цен.