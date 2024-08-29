Четверг, 29 августа, 2024

В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

В Госдуме рассматривается предложение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля, и его увеличение, по мнению некоторых экспертов, может ускорить инфляцию. Тем временем Министерство труда России уже подготовило проект закона, предусматривающий повышение МРОТ на 16,6% до 22 440 рублей с 2024 года. Предполагается, что изменения затронут около 4,2 миллиона человек, пишет RT.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале о важности повышения МРОТ для миллионов граждан.

«Это не только вопрос достатка, но и качества жизни. Соответствующий законопроект разработан и сегодня вносится в Госдуму», — заявил он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение МРОТ должно увеличить доходы значительного числа россиян и стимулировать внутренний спрос, что может способствовать развитию отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок. Авторы инициативы считают, что «в первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его семьи».

Экономист Елена Ведута прокомментировала потенциальные последствия повышения МРОТ «Общественной службе новостей». По ее мнению, необходимо одновременно увеличивать производство и доходы граждан.

«Если экономика будет развиваться по современным правилам, а не по устаревшим методам, то все может получиться», — заявила она.

Однако Ведута также предупредила, что инфляция может съесть дополнительные доходы от повышения МРОТ, а высокие процентные ставки могут усложнить положение отечественных предприятий и семей. Экономист подчеркнула необходимость четкого плана для развития экономики в нужном направлении.

«Но пока никто не говорит о необходимости такого плана, а значит, мы продолжим кататься по волнам инфляции», — заключила экономист.

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