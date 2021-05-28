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Пятница, 28 мая, 2021
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В России появится новая сеть дешевых магазинов

7info
Изображение THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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Новая сеть дешёвых магазинов  под вывеской Smart может появиться в России. Планы её создания есть у компании «Спар Миддл Волга», которая развивает по франшизе сеть супермаркетов голландской Spar. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Популярность дискаунтеров в стране растёт. Самый крупный игрок на этом рынке – «Светофор». Магазины этой сети есть и в Рязани. Также в этом формате начали работу X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») – развивает сеть «Чижик», «Магнит» – «Моя цена», а «Лента» – «365+».

Первые магазины сети Smart появятся в Москве и Подмосковье. При их запуске есть определённые трудности. Собственники подходящих помещений рассчитывают на более высокую арендную плату, чем могут платить магазины, чтобы остаться рентабельными. 

Аналитики оценивает стоимость запуска двух пилотных дискаунтеров Smart и адаптацию собственных торговых марок в 50 миллионов рублей. 

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