В России появился новый кроссовер стоимостью менее 2 млн рублей

Компания Ixen Motors Rus, дистрибьютор брендов Forthing и Venucia, объявила о начале продаж купе-кроссовера Dongfeng Fengon ix5. До конца декабря стоимость автомобиля составит 2,05 млн рублей, а с учётом предложенных выгод — 1,85 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Основные характеристики Dongfeng Fengon ix5

Модель предлагается в единственной комплектации с передним приводом и 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 137 л. с. (220 Нм), который работает в паре с вариатором. Габариты автомобиля: длина — 4685 мм, колёсная база — 2790 мм.

Оснащение

В стандартную комплектацию входят:

18-дюймовые диски;

диодные фары;

сиденья с обивкой из экокожи, передние кресла с обогревом и электроприводом;

датчики парковки (спереди и сзади), а также камера заднего вида;

10,25-дюймовый экран мультимедиа и аудиосистема с шестью динамиками.

Интересно, что с весны 2024 года в России продаётся аналогичная модель под названием DFSK ix5, дистрибьютором которой выступает компания «Моторинвест» (она же производит электромобили Evolute на заводе в Липецкой области). Стоимость DFSK ix5 составляет 2,39 млн рублей (с учётом выгод — 1,99 млн рублей).