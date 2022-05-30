В России начались продажи автозапчастей по параллельному импорту

Онлайн-продажи запчастей автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта по параллельному импорту началась в России. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение Wildberries.

Запчасти ввозят из стран Азии, СНГ, Европы. Это двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления… Также заказать онлайн-доставку можно в Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию.

Ассортимент Wildberries уже сейчас превышает 2,2 миллиона позиций, компания планирует расширить его в 2022 году в 2 раза.

По словам экспертов, пока неясно, согласятся ли официальные автосервисы принимать такие запчасти к ремонту, отмечают «Известия».