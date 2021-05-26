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В России начали прививать от коронавируса домашних животных

Елена Лобанова
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В России началась вакцинация домашних животных от COVID-19. Питомцев будут прививать отечественной вакциной «Карнивак-Ков». Об этом сообщает РИА «Новости»

По словам советника руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано, вакцинация началась в ряде регионов на базе ветклиник. 

— Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных, — сказала Мелано.

Прививки делают как частные, так и государственные клиники, которые приобрели вакцину у производителя. 

— Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле, — отметила Юлия Мелано.

На данный момент «Карнивак-Ков» — единственный в мире препарат против коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.

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