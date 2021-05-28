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Пятница, 28 мая, 2021
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В России могут запретить ватные палочки и пластиковую посуду

7info7
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В России могут запретить использование некоторых видов пластиковых изделий. В частности к ним относятся ватные палочки и одноразовая посуда, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сейчас готовятся поправки в законодательство относительно запрета на неперерабатываемые и трудноизвлекаемые материалы. К ним, кроме пластиковой пластмассовой посуды и палочек, также относятся пластмассовые трубочки и цветной пластик.

Абрамченко выразила надежду, что результаты реформы будут заметны уже в 2024 году.

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