В России изменились правила выплаты аванса работникам

С 1 января 2023 года в России изменились правила выплаты аванса сотрудникам, пишет «Российская газета».

Люди, которые уже получили аванс, могли заметить, что денег им выдали меньше. Дело в том, что раньше НДФЛ списывался раз в месяц, теперь же законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы.

По итогу человек получает на руки за месяц ту же сумму, что и ранее, но аванс у него будет меньше, а основная выплата — больше. Как отмечает издание, изменения скорее технические, добавляющие работы бухгалтерам.

Ещё одно изменением: с 2023 года датой получения дохода в виде оплаты труда будет считаться не последний рабочий день месяца, а фактический день выплаты работнику (ст. 223 НК РФ).