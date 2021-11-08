В России изменили форму сертификата о вакцинации против коронавируса

В России вступил в силу приказ Минздрава об изменениях в форму сертификата о вакцинации против COVID-19, сообщает РБК.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





В новой форме, которую ведомство утвердило ещё 25 октября, будут указаны ФИО, дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис пациента, информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (если такие есть) и о перенесенном COVID-19, если предъявитель все же болел им. Также на первой странице в верхнем углу будет находиться QR-код.

Уточняется, что если человек оформил сертификат раньше 8 ноября, то его автоматически переоформят на «Госуслугах» до 1 марта 2022 года.