В России хотят смягчить уголовное наказание за неуплату налогов

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов, выяснили «Известия». Поправки в УК и УПК РФ подготовили зампред комитета по экономической политике СФ Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.
Парламентарии предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности.
Кроме того, они предлагают исключить возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если предприниматель полностью погасил свою задолженность. Помимо этого новые нормы предусматривают снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Согласно документу, речь идет о суммах более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет.
Также в законопроекте прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не все тяжкие: в РФ хотят смягчить наказание за неуплату налогов