В России хотят смягчить уголовное наказание за неуплату налогов

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов, выяснили «Известия». Поправки в УК и УПК РФ подготовили зампред комитета по экономической политике СФ Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Парламентарии предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности.

— Сейчас он составляет десять лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего шесть лет. В результате свою невиновность оказывается просто невозможно доказать, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, они предлагают исключить возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если предприниматель полностью погасил свою задолженность. Помимо этого новые нормы предусматривают снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Согласно документу, речь идет о суммах более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет.

Также в законопроекте прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не все тяжкие: в РФ хотят смягчить наказание за неуплату налогов