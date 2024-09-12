В России 20% населения живёт с мигренью, но есть способ облегчить страдания

В России от мигрени страдает 16–21% населения, причём это в основном болезнь молодых людей. Она обычно начинается до 20 лет и чаще встречается у женщин — они болеют в 2,5–3 раза чаще мужчин. В канун Всемирного дня борьбы с мигренью врач-невролог, кандидат медицинских наук и заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова рассказала «Комсомольской правде» о современных методах лечения этого заболевания.

Может ли мигрень пройти сама?

Максимальная частота и сила мигреней обычно наблюдаются в возрасте 35–45 лет. После 55–60 лет у многих людей приступы становятся реже или исчезают полностью, хотя это не гарантировано для всех.

Откуда появляется мигрень?

Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, которое трудно спутать с обычной головной болью. Она проявляется приступами односторонней пульсирующей боли, которые могут длиться от 4 до 72 часов, сопровождаясь повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и рвотой.

Причина мигрени связана с особенностями работы головного мозга. Люди, склонные к мигреням, более чувствительны к гормональным изменениям, погодным условиям, стрессу и нарушениям сна. Также определённые продукты (шоколад, цитрусовые, алкоголь, копчености) могут провоцировать приступы.

Можно ли вылечить мигрень?

Есть два подхода к лечению мигрени:

Профилактическое лечение — включает приём обезболивающих или специализированных препаратов от мигрени (триптаны), которые можно принимать курсом. Это помогает снизить количество дней с мигренью, например, с 25 до 5 в месяц, а также уменьшить тяжесть приступов.

В России зарегистрированы два препарата на основе моноклональных антител, которые блокируют механизмы, вызывающие мигрень.

Нелекарственные методы — включают транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), лечебную физкультуру, физиотерапию, рефлексотерапию и гипербарическую оксигенацию (лечение кислородом под давлением). Эти методы доказали свою эффективность в снижении частоты и силы мигреней.

Какой врач лечит мигрень?

Мигренью занимаются специалисты-цефалгологи, которые являются неврологами, специализирующимися на диагностике и лечении головных болей.

Насколько опасна мигрень?

Мигрень не смертельна, но значительно ухудшает качество жизни. Более 85% женщин и 82% мужчин, страдающих мигренями, отмечают, что болезнь существенно влияет на их жизнь. Около 20% мужчин и 25% женщин из-за мигрени теряют более 10% активных дней в году.

Можно ли победить мигрень без лекарств?

Существует метод лечения мигрени с помощью ботулинотерапии, основанный на применении ботулотоксина, который вводят в специальные точки на голове. Эта процедура снижает чувствительность нервных окончаний и предотвращает приступы мигрени. Чтобы получить устойчивый эффект, нужно пройти курс из трёх процедур с интервалом в три месяца.