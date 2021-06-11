В Роскачестве рассказали о способах хранения зелени

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Существует несколько способов сохранить на долгое время свежесть петрушки, укропа, кинзы и другой зелени. Как хранить её так, чтобы она дольше оставалась свежей, рассказали в Роскачестве.

Первый способ – полиэтиленовый пакет. Его необходимо сбрызнуть водой и плотно завернуть в него зелень. Так петрушка и укроп могут храниться до недели, кинза до 3-4 дней.

Второй способ – вакуумные контейнеры. Данный способ неудобен тем, что при открытии вакуумного контейнера придется использовать всю зелень сразу. С полиэтиленовым пакетом можно регулировать количество используемого продукта.

Чтобы зелень хранилась около месяца, её нужно хорошо промыть, просолить и положить в стеклянную банку. Если же нужны заготовки на зиму, то остатки зелени надо очень мелко порубить, положить в вакуумный пакет и оставить в морозилке. Перед заморозкой рекомендуется перебрать зелень, убрать дефектные веточки, хорошо ее промыть и высушить.