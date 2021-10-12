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Вторник, 12 октября, 2021
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В Росгвардии предложили ужесточить проверку при получении разрешений на оружие

Александр Ильин

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Росгвардия предлагает не выдавать разрешения на оружие гражданам, которые не прошли проверку в ФСБ и МВД. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, силовые структуры получают больше полномочий для проверки граждан при приобретении ими разрешения на оружие. 

Так, отказ в лицензии может получить человек, если ФСБ или МВД вынесет «заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». 

Кроме того, законопроект предусматривает возможность аннулирования полученных ранее разрешений на оружие. 

Отмечается, что ограничения необходимы, чтобы ограничить доступ к оружию людям, причастным к преступным группам. 

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