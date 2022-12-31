В Ряжске сгорел дом, погибли мужчина и женщина

На пожаре в Ряжске погибли женщина 1939 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в кирпичной одноэтажном жилом доме поступило 31 декабря в 07.20. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его причина, размер материального ущерба устанавливаются.