Суббота, 31 декабря, 2022
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В Ряжске сгорел дом, погибли мужчина и женщина

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На пожаре в Ряжске погибли женщина 1939 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в кирпичной одноэтажном жилом доме поступило 31 декабря в 07.20. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его причина, размер материального ущерба устанавливаются.

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