В Ряжске работник кафе ударил посетителя ножом

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» задержали злоумышленника, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью в кафе в городе Ряжске.

- Реклама -

В полицию из больницы города Ряжска сообщили о госпитализации 36-летнего мужчины с раной, похожей на ножевое ранение.

Сотрудники полиции выехали на место и выяснили, что 36-летний местный житель с ножевым ранением поступил с улицы перед кафе. Оперативники уголовного розыска направились в кафе и застали его закрытым. Тогда они разыскали одного из работников заведения и выяснили, что накануне закрытия в кафе был конфликт. От этого человека полицейские узнали имена некоторых посетителей, которые были в это время в кафе.

Разыскивая этих людей, оперативники выяснили, что один из работников кафе, который был в ту ночь в заведении, неожиданно уехал из дома. Это насторожило полицейских.

- Реклама -

Общаясь с очевидцами конфликта, сотрудники полиции узнали, что ссора разгорелась между поздним посетителем и одним из работников. По словам местных жителей, в какой-то момент работник взял нож и ударил посетителя в живот. В итоге этот посетитель в больнице, а работник спешно уехал из дома.

Опрашивая жителей города Ряжска, которые могли что-то знать о скрывшемся работнике, оперативники выяснили, что этот 49-летний мужчина может скрываться в Рязани.

Вскоре благодаря помощи рязанских коллег ряжские оперативники разыскали и задержали 49-летнего злоумышленника.

По предварительной информации, 36-летний житель города Ряжска пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения. Кафе небольшое и в тот момент было заполнено плотно, к тому же поздний посетитель был заметно нетрезв и мог помешать окружающим, поэтому один из работников отказал мужчине в обслуживании и попросил покинуть заведение. Такое обращение вызвало гневную реакцию и 36-летний мужчина начал оскорблять работника. Разгорелся словесный конфликт и в какой-то момент работник взял нож и ударил посетителя в живот. После этого тот быстро успокоился и вышел на улицу, там он почувствовал себя плохо и попросил вызвать врачей. А работник убежал из кафе и попытался скрыться, уехав в Рязань, но спрятаться ему не удалось.

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.