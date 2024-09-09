Понедельник, 9 сентября, 2024

В Ряжске под колеса автомобиля попала трехлетняя девочка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Ряжске произошло ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла 6 сентября на перекрестке улиц М. Горького и Дзержинского. Сообщается, что на ребенка наехал автомобиль Kia Ceed, за рулем которого находился 59-летний местный житель.

По словам сотрудников отделения ГИБДД МО МВД России «Ряжский» авария произошла на регулируемом перекрестке. Девочка выбежала на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ребенка сначала доставили в Ряжский ММЦ, а затем направили в Рязанскую ДОКБ.

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