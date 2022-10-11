В Ряжске остановили нетрезвого водителя

Дорожные инспекторы в Ряжске остановили для проверки автомобиль Kia Rio. Полицейские в ходе общения с водителем выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения выявило 0,624 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол. Санкция предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей.

Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.

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