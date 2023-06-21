В Ряжске обнаружили свалку манекенов. Фотографией в группе «Реальный Ряжск» поделился очевидец.
Сообщается, что свалка находится на улице Фурманова.
Напомним, несколько лет назад около поворота на село Плахино обнаружили разрезанное женское бельё.
В Ряжске обнаружили свалку манекенов. Фотографией в группе «Реальный Ряжск» поделился очевидец.
Сообщается, что свалка находится на улице Фурманова.
Напомним, несколько лет назад около поворота на село Плахино обнаружили разрезанное женское бельё.
Новости партнёров