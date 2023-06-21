В Ряжске обнаружили свалку манекенов. Фотографией в группе «Реальный Ряжск» поделился очевидец.

Сообщается, что свалка находится на улице Фурманова.

— Ряжская расчленёнка бензопилой, — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, несколько лет назад около поворота на село Плахино обнаружили разрезанное женское бельё.