Вторник, 2 июля, 2024

В Рязанскую область вернулись болотные совы

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/idulesom_birds

В Рязанскую область вновь вернулись болотные совы. Их не видели в таком количестве несколько лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказала орнитолог Алена Фионина.

По ее словам, в 2023 году на всю Рязанскую область не было отмечено ни одной совы. И, наконец, в этом году снова этих птиц в регионе много: орнитологу за один вечерний выезд повезло увидеть их в пяти местах.

Болотных сов можно встретить в пойменных лугах и на полях. Они селятся на земле, а охотятся очень часто не ночью, а в утренние и вечерние часы, засветло. Когда созревает луговая земляника, у болотных сов уже довольно большие слетки (подросшие птенцы сов).

Алена Фионина в тот вечер стала свидетельницей настоящей битвы за добычу между хищными птицами.

«Болотная сова несла детям ужин — обыкновенную полевку. Сова ее поймала на соседнем поле и уже собиралась снижаться — но тут, как коршун, на неё налетел… коршун! Вот так, внезапно. Кружил, наскакивал, и было тревожно, сможет или не сможет он отобрать её добычу. Огромный, с черными крыльями, коршун почти вдвое превосходил сову размером, но наша хищница устояла, ей удалось отбиться и вместе с полевкой она продолжила свой полёт. Птенцы были накормлены».

В Рязанскую область вернулись болотные совы
В Рязанскую область вернулись болотные совы

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Дело москвички, которая сожгла заживо рязанку с помощью лампады, передано в суд

Новости Рязани
Несмотря на оперативное прибытие пожарных и медицинских работников, пострадавшую не удалось спасти. От полученных термических ожогов она скончалась в медицинском учреждении.

Четырехлетняя девочка из Краснодарского края нуждается в помощи

Новости мира
Теона борется с раком крови.

Россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне в жару

Новости мира
Роспотребнадзор призывает работодателей обеспечить безопасные условия труда.

Миронов объяснил пользу от высказывания главы СК Бастрыкина про Госдуму

Новости мира
Лидер партии вновь высказался за выделение Федеральной миграционной службы из состава МВД, потому что нынешнее положение несет в себе «коррупционную составляющую».

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Пителинском районе

Новости Рязани
Сообщение о загорании жилого дома в селе Потапьево поступило 2 июля в 05:27. На место происшествий выехали 2 единицы спецтехники, 6 сотрудников пожарной охраны.