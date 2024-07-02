В Рязанскую область вернулись болотные совы

В Рязанскую область вновь вернулись болотные совы. Их не видели в таком количестве несколько лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказала орнитолог Алена Фионина.

По ее словам, в 2023 году на всю Рязанскую область не было отмечено ни одной совы. И, наконец, в этом году снова этих птиц в регионе много: орнитологу за один вечерний выезд повезло увидеть их в пяти местах.

Болотных сов можно встретить в пойменных лугах и на полях. Они селятся на земле, а охотятся очень часто не ночью, а в утренние и вечерние часы, засветло. Когда созревает луговая земляника, у болотных сов уже довольно большие слетки (подросшие птенцы сов).

Алена Фионина в тот вечер стала свидетельницей настоящей битвы за добычу между хищными птицами.

«Болотная сова несла детям ужин — обыкновенную полевку. Сова ее поймала на соседнем поле и уже собиралась снижаться — но тут, как коршун, на неё налетел… коршун! Вот так, внезапно. Кружил, наскакивал, и было тревожно, сможет или не сможет он отобрать её добычу. Огромный, с черными крыльями, коршун почти вдвое превосходил сову размером, но наша хищница устояла, ей удалось отбиться и вместе с полевкой она продолжила свой полёт. Птенцы были накормлены».