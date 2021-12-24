В рязанском ЖК «Северный» введен в эксплуатацию пятый дом

«Северная Компания» начале передачу новоселам квартир в новом корпусе ЖК «Северный».

О вводе уже пятого дома жилого комплекса в эксплуатацию сообщается в пресс-релизе застройщика. 26-этажной новостройке присвоен официальный адрес — Олимпийский городок, 3. Ключи от квартир в ЖК «Северный» до конца года получат 368 рязанских семей. «Северная Компания» ведет строительство еще двух домов в ЖК «Северный».





«ЖК «Северный» предлагает рязанцам новый уровень качества жизни: комфортные и современные планировки квартир, большая собственная территория, финская система отходов, продуманные парковки. близость крупных спортивных объектов «Академии Тенниса имени Н.Н. Озерова» и ледового дворца «Олимпийский».

— В «Северном» уже действует детский сад, проект и земельный участок для строительства были предоставлены «Северной Компании». Строительство новой школы на 1100 учеников в «Северном» планируется закончить к концу 2023 года, — заявили в пресс-службе «Северной Компании».

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«Северная Компания» планирует до конца этого года передать ключи от более чем 300 квартир новоселам «Дома на Полетаева». Новостройка бизнес-класса находится в шаговой доступности от ЦПКиО.

«Северная Компания» — застройщик, входящий в ТОП-100 крупнейших застройщиков России, предлагает квартиры в:

второй очереди ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа,

ЖК «Северный» в Дашково Песочне в том числе в полностью кирпичном доме с индивидуальным отоплением;

третьем корпусе ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе;

8 корпусе ЖК «Юный» в Семчино;

клубном доме Левицких в самом центре Рязани.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram https://www.instagram.com/sevkomp62/. Телефон 707-000