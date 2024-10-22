В рязанском загсе поженилась пара спустя 25 лет после начала отношений

В рязанском загсе состоялась церемония бракосочетания Сергея и Ульяны. Пара поженилась только через 25 лет после начала отношений.

О необычных молодожёнах на своей странице ВКонтакте рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина. Встреча Сергея и Ульяны произошла в 1999 году в Скопине.

— Ульяна возвращалась от подруги. Стояла на перекрёстке, пропускала машину, а водитель этой машины — Сергей — не спешил проезжать. А вот познакомиться с девушкой хотелось. Город Скопин — сравнительно небольшой, но ведь не все же знакомы друг с другом. Слово за слово — начали встречаться, потом и семью строить, — рассказывает она.

Старшему сыну молодожёнов уже 23 года, младшему — 8 лет. Оформлять отношения официально не спешил Сергей. По его словам, отсутствие штампа в паспорте никак не мешало семейной идиллии. А вот Ульяне все эти годы очень хотелось сыграть свадьбу:

— У женщин своя логика: надо, чтобы «по закону было» (ой, как права Ульяна). И если совсем откровенно, очень хотелось свадьбу! И непременно — белое платье! — пишет Сорокина.



Уточняется, что Ульяна взяла фамилию мужа. Елена Сорокина охарактеризовала молодожёнов, как родных и счастливых.