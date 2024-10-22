В рязанском загсе поженилась пара спустя 25 лет после начала отношений

В рязанском загсе состоялась церемония бракосочетания Сергея и Ульяны. Пара поженилась только через 25 лет после начала отношений.
О необычных молодожёнах на своей странице ВКонтакте рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина. Встреча Сергея и Ульяны произошла в 1999 году в Скопине.
Старшему сыну молодожёнов уже 23 года, младшему — 8 лет. Оформлять отношения официально не спешил Сергей. По его словам, отсутствие штампа в паспорте никак не мешало семейной идиллии. А вот Ульяне все эти годы очень хотелось сыграть свадьбу:
Уточняется, что Ульяна взяла фамилию мужа. Елена Сорокина охарактеризовала молодожёнов, как родных и счастливых.