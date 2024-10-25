В рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдёт K-POP PARTY

В субботу, 26 октября, рязанский ТРЦ «Марко Молл» станет точкой притяжения фанатов корейской культуры. Здесь пройдёт K-POP PARTY (16+).

В программе: выступления под песни любимых айдолов, конкурсы с призами, тематические фотозоны, азиатский стрит-фуд и атрибутика, random-dance из свежих новинок и многое другое. Начало: 13:30. Вход платный. Билет для зрителей и участников: 500 рублей. Для участников вечеринки в «образе»: 450 руб.

В воскресенье, 27 октября, вечеринка «Монстры на каникулах». Это не просто анимационная программа, это веселый и креативный праздник, на котором дети смогут проявить свои дизайнерские способности. Например, пройтись на дефиле в собственном костюме или создать необычный ночной светильник. Обязательная часть программы — вкусные призы и бумажная дискотека. Начало -14:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

До 3 ноября у посетителей «Марко Молл» есть уникальная возможность погрузиться в культуру Индии. Здесь работает выставка-продажа индийских товаров.

Украшения из натуральных камней, специи, косметика, благовония, кожаные аксессуары, текстиль, легендарные ковры из шерсти и шелка, а также аутентичные предметы для любителей восточных интерьеров. И все это в одной локации — на выставке в «Марко Молл».

Выставка расположена у входа №2, напротив магазина «Котофей». Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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