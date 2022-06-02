В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылся динопарк «Рекс»

На карте летних городских развлечений появилась новая площадка — динопарк «Рекс», открывшийся в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл».

Концепция парка позволит гостям почувствовать себя путешественниками во времени. «Ожившие» доисторические гиганты обосновались в природных условиях, приближенных к тем, что существовали в далекие времена. Более того, «ужасные ящеры» — именно так с латыни переводится слово «динозавр» — интерактивны: при приближении посетителей они начинают двигаться и издавать звуки, воссозданные когда-то в культовом фильме «Парк Юрского периода». Размеры некоторых животных приближены к натуральным. Так, например, скелет травоядного трицератопса, жившего на планете около 70 млн лет назад и ныне обосновавшегося на территории молловского парка, достигает высоты 5 метров. Не уступает по габаритам и другой обитатель мезозоя, некогда обладатель двухметрового черепа — стегозавр: ящер с узнаваемым гребнем на спине имеет высоту чуть более четырех метров. К самым неожиданным и малоизвестным доисторическим представителям в «М5 Молл» можно отнести обитателя позднего мелового периода аллигатора дейнозуха — свирепую рептилию, достигавшую в высоту с трёхэтажный дом.

Всего в молловском парке можно увидеть более двадцати ящеров доисторического периода — времени, в которое иногда небезуспешно пытаются заглянуть и ученые, и писатели, и мировой кинематограф. Теперь такая возможность появилась и у посетителей рязанского «М5 Молл».

Динопарк «Рекс» работает в ТРЦ «М5 Молл» с 11:00 до 20:00 и расположен в помещении у входа №1 (напротив магазина Cobbelti). ВХОД ПЛАТНЫЙ. Цена «взрослого» билета для посетителя от 12 лет в будни — 500 руб., в выходные — 600 руб., детский билет для посетителей от 3 до 12 лет в будни — 400 руб., в выходные — 500 руб. Детям до 2 лет — бесплатно.

Также действует абонемент «Семейный» для двоих взрослых и двух детей, стоимость которого в будни и выходные составляет 1600 руб. Возможна организация экскурсий по телефону 8 (960) 754-17-66.