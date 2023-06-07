В рязанском Торговом городке в июле планируют открыть первый павильон

Реставрация всех павильонов Торгового городка в Рязани продолжится ещё по меньшей мере год. При этом открытие первого павильона запланировано на июль 2023 года.

Об этом сообщил губернатор Павел Малков после заседания областного правительства, на котором обсуждалось дальнейшее благоустройство Дашково-Песочни и других муниципалитетов региона.

Торговый городок открыт для посещения с начала лета, при этом восстановительные работы и благоустройство там продолжаются.

Павел Малков: «Торговый городок – один из ключевых элементов Большого пешеходного маршрута, который пройдёт через весь центр Рязани. Работы там очень много. Считаю, что это будет один из самых знаковых объектов региона»

Во время совместного посещения Торгового городка глава региона обсудил подробно обсудил с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко создание на Большом пешеходном маршруте точек для занятий разными видами спорта. Речь шла также об обустройстве и создании уличных спортплощадок в Рязани, в том числе аналогичных комплексу «Под мостом» в Лесопарке.

Павел Малков намерен посетить и другие территории, которые будут благоустраиваться в нынешнем году в рамках разных проектов, включая региональные.