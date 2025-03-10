В Рязанском ТЮЗе показали спектакль «Конёк-Горбунок»

10 марта сцена Рязанского театра юного зрителя превратилась в волшебную страну, где был показан спектакль «Конёк-Горбунок» от ГБУК «Москонцерт». Эта постановка, созданная специально для фестиваля «Школьная Классика», поразила юных зрителей своей легкостью и весенним настроением, отлично подходящим для приближающегося тепла.

Рязань вновь приняла участие в данном фестивале, который с 2015 года знакомит школьников с классической литературой через яркие театральные постановки. В Москве фестиваль проходит ежегодно, в Санкт-Петербурге он состоялся впервые лишь в октябре 2022 года. Для нашего города это уже второй опыт участия.

Спектакль, основанный на известной сказке Петра Ершова, рассказывает историю Ивана, простого парня, которому помогает волшебный конёк-горбунок. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие, полное опасных приключений и невероятных испытаний. Постановка, сочетающая в себе яркие костюмы, динамичную игру актёров и захватывающий сюжет, оставила у юных рязанских зрителей незабываемые впечатления.

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Фестиваль «Школьная Классика» продолжает свою миссию по приобщению молодого поколения к богатству русской классической литературы и планирует радовать свою публику множеством интересных постановок дальше.

Возрастное ограничение 6+.