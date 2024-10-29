В Рязанском театре драмы состоятся обменные гастроли Белгородского драматического театра

С 2 по 4 ноября в Рязани состоятся обменные гастроли Рязанского театра драмы и Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина.

Рязанцы смогут увидеть следующие спектакли белгородских артистов:

«Абсолютно счастливые люди» (12+) — три истории о загадочной русской душе в двух действиях по рассказам Василия Шукшина («Чередниченко и цирк», «Сапожки», «Беспалый»). Музыкальная сказка «Морозко» (0+) — по пьесе Анны Богачевой, написанной по мотивам русской народной сказки. Фарсовая комедия положений «Единственный наследник» (16+) — по пьесе французского драматурга Жана-Франсуа Реньяр. Комедия «Ужин дураков» (16+) — по пьесе французского сценариста Франсиса Вебера.

Белгородский драматический театр переживает непростые времена: из-за сложной оперативной ситуации он не работал с марта по сентябрь 2024 года. В этот период театр активно расширял свою гастрольную программу, посетив Липецк, Брянск, Старый Оскол, Орел, Калугу, Тверь и Владикавказ. Теперь белгородцы смогут насладиться выступлением в одном из старейших городов России — Рязани.

Несмотря на насыщенный гастрольно-фестивальный график и плотное расписание репетиций, директор Рязанского театра драмы Семен Гречко нашел возможность организовать гастроли в Белгород одновременно с их выступлением на рязанской сцене.

По словам коллег из Белгорода, зрители скучают по гастролям, так как в последнее время в их драматический театр никто не приезжал с выступлениями. Программы Рязанского театра предоставят возможность отвлечься от повседневной рутины, ведь они привезут несколько своих лучших спектаклей: «Двенадцатая ночь» (У. Шекспир), «Мы не одни, дорогая!» (Р. Куни, Дж. Чэпмен) и «Доходное место» (А.Н. Островский). Для юных зрителей будет подготовлен спектакль «Царевна-лягушка».