В рязанском театре драмы рассказали о планах на юбилейный сезон

Во вторник, 11 октября, в Рязанском областном театре драмы состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту 235-го театрального сезона. В мероприятии приняли участие директор театра драмы Семён Гречко, заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская, художник театра Геннадий Скоморохов и режиссёр Арсений Кудря.

В ближайшие дни в театре драмы завершится ремонт, который поводился в рамках Федеральной программы «Творческая среда». Как рассказала Нелли Дашевская, на эти цели было выделено более 135 млн. рублей, что позволило провести работы на кровле и фасаде, в зрительном зале и фойе, оборудовать новые санузлы.

Семён Гречко рассказал о деятельности театра во время ремонта. Пока родная сцена была закрыта, коллектив ездил на гастроли и принимал участие в различных фестивалях. Не прекращалась и работа над новыми постановками. Уже завтра, 12 октября, состоится закрытый показ спектакля «Первый урок». Этот моноспектакль о непростых отношениях подростков будет показываться прямо в школьных классах.

Художник Геннадий Скоморохов рассказал о новом бренд-буке театра. К юбилейному сезону был разработан не только новый логотип театра, но и три специальных шрифта, и 12 цветов, которые будут использоваться в оформлении афиш и тематических плакатов к спектаклям, а также в сувенирной продукции. За основу были взяты шрифты из программок XIX века, обнаруженных в музее театра.

Откроется 235-й сезон театра 21 октября спектаклем «Тартюф» режиссёра Гульнары Галавинской. Также в ближайших планах театра драмы – гастроли Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского (с 27 по 30 октября) и уже полюбившийся рязанцам фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» (с 14 по 20 ноября).

Арсений Кудря, один из любимых рязанским зрителем артистов, предстал в официальном статусе режиссёра. Он отметил, что работать вне своего театра, всегда очень сложно. Поэтому артисты ждут открытия сезона не меньше, чем зрители. Всего же в планах театра на предстоящий сезон – 8 премьер. Среди них и новогодний спектакль для взрослых, который поставит Арсений Кудря, и спектакль «История любви», с большим успехом принятый зрителями 10 лет назад и поставленный снова с молодыми артистами театра, и ряд других, нетипичных для театра драмы постановок.

– Все готовятся, всем очень хочется предстать перед рязанским зрителем. Есть в нашей труппе молодые артисты, которые ещё не выходили на рязанскую сцену из-за ремонта и из-за пандемии. И я надеюсь, что все мы ещё не раз встретимся в этом сезоне. Это очень важно – не терять друг друга! – заявил Кудря.

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