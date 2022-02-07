В Рязанском театре драмы начали реконструкцию зрительного зала

В Рязанском театре драмы продолжается капитальный ремонт. Его проводят по нацпроекту «Культура». Рабочие уже приступили к проведению работ в зрительном зале – демонтирован паркет на 1 ярусе и в музее, сообщили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на ремонт, театр продолжает свою работу. В январе труппа приняла участие в гастролях в Тамбове. Весной артисты отправятся на гастроли в Липецк и Калугу. Также в планах — показы спектаклей в Туле. Летом планируются выезды в Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог.

В конце января стартовали репетиции нового спектакля «6 утра. Американо» по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховского, их проводят на малой сцене. Строители обещают, что премьерные спектакли будут показаны на обновлённой большой сцене. Планируемые даты – с 4 по 9 марта.

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В феврале Рязанский театра Драмы также покажет несколько спектаклей:

18 февраля, 19:00 – Клинический случай (Р. Куни)

19 февраля, 14:00 – Царевна-лягушка

19 февраля, 18:00 – Никто не идеален (С. Уильямс)

20 февраля, 12:00 – Дочь пирата (Ж. Безо)

20 февраля, 18:00 – Добро пожаловать в рай (Б. Вербер)