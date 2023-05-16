Вторник, 16 мая, 2023
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В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада

Татьяна Проводина
Фото из группы "Наш детский садик. Семчино" ВКонтакте

В Рязани в рамках строительства детского сада в Семчино бригады прокладывают новые теплосети в районе Семчинской аллеи. Фото публикует группа «Наш детский садик. Семчино» ВКонтакте.

Места производства работ огородили, установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. На стоянках жителей района занято минимальное число мест.

Подрядчик особенно внимателен к зелёным насаждениям. Отмечается, что при прокладке трассы на новое место пересадили только одно дерево, остальные остались на местах. Травянистую растительность восстановят после завершения работ.

В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада
В рязанском Семчино продолжается строительство детского сада

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