В Рязанском районе утонул 69-летний мужчина

Вечером 23 июля в Рязанском районе утонул мужчина 1955 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Его тело спасатели подняли из Оки вблизи населенного пункта Новоселки в 19:10. Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Мужчина стал тринадцатым в списке утонувших в Рязанской области в этом купальном сезоне.

За сутки это вторая трагедия на воде. 23 июля неподалеку от Агро-Пустыни из реки Старица спасатели извлекли тело 42-летнего мужчины. А 21 июля неподалеку от населенного пункта Шатрище Спасского района утонул 46-летний мужчина. Оба плавали в местах, не оборудованных для купания.