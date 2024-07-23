Вторник, 23 июля, 2024

В Рязанском районе на воде погиб мужчина

Автор: Кристина Аманн

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Фото из тг-канала "Подслушано в Рязани"

В Рязанском районе, неподалеку от Агро-Пустыни, из реки Старица спасатели извлекли тело 42-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Тело подняли 23 июля в 10:35. Отмечается, что мужчина плавал в месте, которое не было оборудовано для купания.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В прошедшее воскресенье, 21 июля, похожая трагедия произошла в Спасском районе, неподалеку от населенного пункта Шатрище. Мужчина также был на месте, которое не оборудовано для купания.

МЧС России напоминает, что нужно выбирать для отдыха официальные пляжи. На них расположены спасательные и медицинские посты, а дно и береговая линия обследованы водолазами.

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