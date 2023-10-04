Среда, 4 октября, 2023
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В Рязанском районе проведут бесплатную вакцинацию животных против бешенства

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Изображение от bublikhaus на Freepik

14 и 21 октября Рязанская райветстанция будет проводить бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства.

14 октября подворные обходы пройдут в поселках Денежниково (с 9:30 до 10:30), Свободы (10:35 до 11:15), Ялтуново (с 12:35 до 13:40). В поселке Окский возле магазина «Лесок» вакцинация пройдет с 11:25 до 12:30.

21 октября специалисты будут работать в селе Дашки-2 у магазина «Ашанчик» (с 9:30 до 11:00), в Военном городке (с 11:10 до 11:40) и в селе Вышетравино на остановке на кругу (с 12:00 до 13:00) и на повороте на улицу Новая (с 13:05 до 14:00).

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