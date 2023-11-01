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В Рязанском правительстве обсудили профилактику межнациональных конфликтов

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Фото: правительство Рязанской области

В среду, 1 ноября, первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание антитеррористической комиссии.

На заседании обсудили профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов на фоне обострения палестино-израильского конфликта и событий в Махачкале.

В состав комиссии вошли руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, правоохранительных структур, главы муниципальных образований региона. 

Рослякова отметила, что резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке влечет угрозу вовлечения в него других государств. По ее словам, причиной событий в Махачкале стали инициированные из-за рубежа провокации, направленные на разжигание межнациональной розни и дестабилизацию обстановки в России.

Президент дал поручение главам субъектов и региональным силовым блокам о необходимости своевременных и четких действий по защите межнационального и межрелигиозного согласия,

– передает слова Росляковой пресс-служба правительства.  

Зампред подчеркнула, что в Рязанской области проживает большое количество представителей разных национальностей и конфессий, поэтому важно постоянно контролировать ситуацию и предупреждать все возможные провокации.

Члены комиссии выработали ряд дополнительных мер, которые помогут защитить население и не допустить межнациональные и межконфессиональные конфликты.

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