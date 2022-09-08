В рязанском посёлке Ворошиловка расстреляли собаку

В рязанском посёлке Ворошиловка обнаружили расстрелянную собаку. Информация о жестоком преступлении появилась 7 сентября в группе Служба по контролю за безнадзорными животными ВКонтакте.

Давно знакомую местным жителям безобидную собаку в посёлке Ворошиловка обнаружила девушка. Собака передвигалась ползком, волоча задние лапы, на боку была кровь.

Помочь животному самостоятельно девушка не смогла, так как собака при попытке дотронуться до животного оно впадало в истерику. На беду откликнулись волонтёры, собаку Варю отвезли в клинику.

Как показало исследование, стреляли практически в упор. Одна пуля прошла через шейный отдел позвоночника и застряла около лёгкого. Задние лапы не работают, на передних гипертонус. Задет спинной мозг. Из-за отёка пока непонятно, есть ли шансы на выживание. Необходимо обследование.

Волонтёры просят жителей города и всех неравнодушных граждан помочь в обследовании и лечении пострадавшего животного.

В публикации – реквизиты для помощи и отчёт о поступлении средств. Волонтёры благодарят всех, кто не проходит мимо.