В пятницу, 28 января, в рязанском посёлке Дягилево отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.
Причина – ремонт на водопроводе. Сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили к ним в 10.35.
До 15.30 жители следующих адресов остались без воды:
- улица 1-й Центральный проезд, дом 19, дом 23, дом 24, дом 25, дом 26, дом 27, дом 28;
- улица 3-й проезд Коняева, дом 10/9, дом 7, дом 8, дом 9;
- улица 4-й проезд Коняева, дом 10, дом 7/16, дом 8, дом 9/11;
- улица 5-й проезд Коняева, дом 2, дом 7, дом 9/15;
- улица Центральная, дом 10, дом 7, дом 8, дом 9.