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Пятница, 28 января, 2022

В рязанском посёлке Дягилево отключили холодную воду

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В рязанском посёлке Дягилево отключили холодную воду

7info7

В пятницу, 28 января, в рязанском посёлке Дягилево отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – ремонт на водопроводе. Сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили к ним в 10.35.

До 15.30 жители следующих адресов остались без воды:

  • улица 1-й Центральный проезд, дом 19, дом 23, дом 24, дом 25, дом 26, дом 27, дом 28;
  • улица 3-й проезд Коняева, дом 10/9, дом 7, дом 8, дом 9;
  • улица 4-й проезд Коняева, дом 10, дом 7/16, дом 8, дом 9/11;
  • улица 5-й проезд Коняева, дом 2, дом 7, дом 9/15;
  • улица Центральная, дом 10, дом 7, дом 8, дом 9.

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