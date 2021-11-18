В Рязанском поселке Строитель задержали объявленного в федеральный розыск злоумышленника

В Рязани на улице Качевская патрульные полицейские задержали 28-летнего мужчину, который скрывался от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск за кражу. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Правоохранители в ходе патрулирования заметили, как молодой человек совершает противоправные действия. В полиции на него составили административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Позже было установлено, что нарушитель подозревается в совершении кражи (ч.2 ст.158 УК РФ). Его разыскивает отдел МВД России «Скопинский».

Уточняется, что злоумышленника передадут инициаторам розыска.

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