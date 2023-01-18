В Рязанском перинатальном центре выходили новорождённую весом 450 граммов

Рязанские врачи выходили самую маленькую новорождённую в истории Перинатального центра. Девочка родилась на 27-й неделе крайне недоношенной и морфологически незрелой, весом всего 450 граммов. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в соцсети ВКонтакте.

Бороться за жизнь малышки медики начали с первой секунды. У новорождённой была врождённая двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, анемия недоношенных.

У кювеза с пациенткой круглосуточно находились работники реанимации перинаталки. Было использовано всё необходимое оборудование.

Через три месяца юную рязанку выписали из Перинатального центра с весом 1 килограмм 710 граммов. Дальше ребёнка будут выхаживать в детской ОКБ Рязани узкопрофильные специалисты.