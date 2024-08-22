В Рязанском перинатальном центре родоразрешили женщину после страшной аварии

В Рязанском перинатальном центре на свет появилась девочка, мама которой попала в страшную аварию. Об этом сообщают в группе медучреждения.

Пациентка Анна была на 26 неделе беременности, когда попала в ДТП, в котором были погибшие. Девушка выжила, но получила различные травмы. Сначала ее доставили в ближайший Ряжский ММЦ, а затем приняли решение эвакуировать пациентку в многопрофильный стационар 3 уровня. Транспортировку осуществляли совместно бригадой акушеров-гинекологов дистанционного акушерского консультативного центра Перинатального центра и специалистов медицины катастроф Областной клинической больницы.

Уже в ОКБ у девушки диагностировали подкапсульный разрыв селезёнки. Орган удалили, беременность удалось сохранить. После этого Анна находилась под наблюдением хирургов, травматологов, акушеров-гинекологов, психологов.

Свою малышку она родила в срок. Сейчас маму и дочку уже выписали домой.