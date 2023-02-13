В рязанском Перинатальном центре появился репродуктолог

В Перинатальном центре в Рязани появился врач-репродуктолог. Об этом сообщил глава областного минздрава Александр Пшенников.

Новый специалист ведёт приём дважды в неделю: в понедельник с 9 до 12 часов и в среду с 16 до 19 часов.

На данный момент врач проконсультировал уже больше 40 пациенток с проблемами с репродуктивной функцией. Репродуктолог выдал заключения, рекомендовал дообследование обоих партнёров, а также направил пациенток на диагностические процедуры и оперативное лечение.

В случае неэффективности проведённого лечения после установления причины бесплодия пациенток направляют в женскую консультацию. Там они могут получить направление на ЭКО.