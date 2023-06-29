Четверг, 29 июня, 2023
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В Рязанском отделении Сбербанка рассказали, как работать с командой в условиях турбулентности

Татьяна Проводина
Image by pressfoto on Freepik

Для руководителей и сотрудников HR-служб из числа клиентов и партнеров в Рязанском отделении Сбербанка состоялась встреча «HR-день. Как работать с командой в условиях турбулентности». Участники обсудили, как работать с командой в 2023 году с помощью инструментов, предлагаемых Сбером. «Не экономить на людях, а экономно подходить к процессам», — вот одна из центральных мыслей встречи.

Условия турбулентности — это не просто фигуральное выражение, для работодателей 2023 год стал действительно непростым. Спикеры конференции: представители СберЗдоровья, СберУниверситета, Сбер Решений и Strategy Partner Group рассказали о современных подходах к работе с сотрудниками. Цифровые возможности, которые дают эти сервисы, помогают мотивировать, развивать и заботиться, и, как итог, повышать эффективность работы целой команды.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Наш главный капитал — это, несомненно, наши сотрудники. В Сбере построена крепкая корпоративная культура, вопросы благополучия команды всегда в фокусе внимания. Теперь, благодаря цифровым сервисам Сбера и компаниям-партнерам, мы имеем возможность делиться наработками. Сегодня мы рассказываем о лучших практиках и самых удачных кейсах»

Во время встречи участники и спикеры в формате диалога обсудили, как влияет экономическая ситуация на работу с командой, когда эффективны материальная и нематериальная мотивация, и как увидеть новые возможности в новых социально-экономических условиях.

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