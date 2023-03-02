В Рязанском области пешеход погиб под колёсами ВАЗа

В Рыбновском районе 1 марта под колёсами легковушки погиб пешеход. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.
Всё случилось около 19 часов на 7-м километре трассы Срезнево — Чурилково. По предварительным данным, 46-летний местный житель за рулём ВАЗ-2115 сбил 33-летнего жителя Рыбновского района, который шёл по проезжей части навстречу автомобилю.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту ДТП ведётся проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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