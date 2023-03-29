В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы

В понедельник, 3 апреля, в Рязанском музее путешественников откроется выставка «Не переставая восхищаться…» Она подготовлена совместно с рязанским художником из посёлка Тума Спас-Клепиковского района Натальей Тимохиной.
В экспозиции представлены порядка 20 живописных работ, созданных в разные годы. Работы выполнены акварелью, маслом и пастелью. Тема выставки – Рязанская Мещера.
По её словам, Мещера очаровывает любого человека: это место, которое сразу и навсегда становится родной и близкой стороной.
Первую экскурсию по выставке проведёт сама Наталья Тимохина. После этого состоится её творческая встреча с рязанскими журналистами, гостями выставки и научными сотрудниками музея путешественников.
Начало открытия выставки «Не переставая восхищаться…» – в 12 часов. Вход бесплатный.
Адрес: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35.
Возрастное ограничение 16+
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram