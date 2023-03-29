Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы

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Источник: МБУК "Рязанский музей путешественников"

В понедельник, 3 апреля, в Рязанском музее путешественников откроется выставка «Не переставая восхищаться…» Она подготовлена совместно с рязанским художником из посёлка Тума Спас-Клепиковского района Натальей Тимохиной.

В экспозиции представлены порядка 20 живописных работ, созданных в разные годы. Работы выполнены акварелью, маслом и пастелью. Тема выставки – Рязанская Мещера.

Наталья Тимохина: «Я начала писать картины около десяти лет назад. Взять в руки кисти меня заставила красота Мещерского края, величавость его сосновых лесов, прозрачная глубина таинственных озёр»

По её словам, Мещера очаровывает любого человека: это место, которое сразу и навсегда становится родной и близкой стороной.

Первую экскурсию по выставке проведёт сама Наталья Тимохина. После этого состоится её творческая встреча с рязанскими журналистами, гостями выставки и научными сотрудниками музея путешественников.

Начало открытия выставки «Не переставая восхищаться…» – в 12 часов. Вход бесплатный.

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35.

Возрастное ограничение 16+

В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы
В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы
В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы
В Рязанском музее путешественников откроется выставка Натальи Тимохиной из Тумы

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